"Из-за вторжения России полтавчане решили оба матча с АИКом проводить в Швеции. В отличие от тех же динамовцев, не говоря уже о футболистах АИКа, подопечные Виктора Скрипника не могли похвастаться игровой практикой и длинной скамейкой запасных. В итоге, это и сказалось, хотя каких-то особых претензий к полтавчанам, учитывая реалии, нет.

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Хотя луганчане и понесли немалые кадровые потери, все же, их уровень подготовки выше чем у визави из Крайовой. Думаю, что Заре по силам хорошо выступить даже в групповом турнире Лиги конференций", – поделился Маркевич в интервью Команда№1.

Напомним, что Ворскла уступила АИК в двухматчевом противостоянии (3:4) и вылетела из Лиги конференций. Заря же начнет свой путь с третьего квалификационного раунда противостоянием с румынской Университетой Крайовой, матчи состоятся 4 и 11 августа соответственно.

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