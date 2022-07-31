Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко еще на шаг приблизился к возвращению в Специю.

26-летний украинец вскоре снова станет игроком "орлят". Виктор уже прошел медосмотр для трансфера, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на ANSA . В ближайшие часы о переходе объявят официально.

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Специя подпишет Коваленко на один сезон на правах аренды. Контракт будет содержать опцию выкупа за два миллиона, которая активируется, если хавбек сыграет не менее 65% времени в итальянском чемпионате кампании 2022/23.

Напомним, Виктор переехал в Аталанту зимой 2021-го, провел за "богиню" один матч, после чего был отдан в аренду Специи. За "орлят" украинец в прошлом сезоне провел 27 матчей, в которых отличился голом и четырьмя ассистами.

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