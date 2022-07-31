"А то, что Ордец до этого (речь идет о вечеринке в ночном клубе Москвы – прим) плакал час, условно… Ваня – сейчас мой лучший друг. Моя жена – его сына крестная, то есть мы уже семья. Мы каждый день на связи. Я волнуюсь о нем как о себе. И вся эта ситуация…

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Никто не знает, насколько ему тяжело. Первые пять дней я ездил к нему домой – они с женой вообще не спали. Она кормящая мама и не могла кормить ребенка. Она даже начала курить. Никто не понимает, насколько сложно. Все видят оболочку: "А что он там сидит, а чего не едет никуда?" А если человек не может? Имеет контракт, на секундочку. И то, что показали его смех и улыбки – это был последний день, когда он видел ребят и команду, в которой он хотел продолжать выступать.

Он был счастлив в Москве, купил квартиру. Ему нравится Москва. Это мероприятие было запланировано. И Сандро Шварц за два дня до игры объявил, что уходит. То есть, это было прощание с тренером и его штабом. Мы ехали туда не радоваться. Но Сандро через полчаса после матча подошел к каждому и сказал: "Ребята, да, мы проиграли финал, но самое простое, что мы можем сделать – выпить, повеселиться, потому что жизнь продолжается", – рассказал Паршивлюк в комментарии российским СМИ.

Напомним, Ордец перешел в московское Динамо из донецкого Шахтера в 2019 году и успел в 67 матчах забить пять голов. После начала полномасштабной войны в Украине Иван хранил гордое молчание и оставался в России. Лишь в начале июля он воспользовался правилом ФИФА, позволяющим приостановить контракт на год, и перебрался в немецкий Бохум.

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