Новим президентом клубу офіційно став Андрій Сафроняк, повідомляє Instagram Буковини.

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"Я вболіваю за Буковину з дитинства, цій команді віддав кілька років своєї футбольної кар’єри. А зараз уже у ролі президента хочу вивести клуб на якісно новий рівень. Вірю, що ми разом зможемо подолати усі труднощі, і навіть у такі складні часи Буковина буде розвиватися і прогресувати. Ми докладемо максимум зусиль, щоб наша команда процвітала і дарувала вболівальникам тільки позитивні емоції.



Також хочу висловити подяку попередньому керівництву Буковини, зокрема Вадиму Григоровичу Зайцю, за вагомий внесок у розвиток клубу", – йдеться у заяві Сафроняка.

Команду ж тренуватиме колишній воротар команди Андрій Мельничук. До керівництва футбольного клубу також увійшли віце-президент Євген Веретенко, директор Ігор Наболотний та начальник команди Іван Павлюк.

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