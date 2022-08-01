Ряд представителей УПЛ планируют играть домашние матчи чемпионата Украины в своих родных городах, сообщил Игорь Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Протокол безопасности в УПЛ – футболисты получили инструкции в случае воздушной тревоги

Речь идет о Ворскле, Кривбассе, Александрии, Ингульце и Вересе. Из них всех лишь стадион ровенского клуба, подвергшийся масштабной реконструкции, попадает в ранее определенную зону для проведения поединков элитного дивизиона.

Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин уже подтвердил планы криворожского клуба. "Мы будем базироваться в Кривом Роге, это 100%. Есть запасной вариант – Киев. 80 км, может уже и больше (до линии фронта, – прим.). Ребята тренируются, мы там проводили товарищеские матчи. Стадион есть, бомбоубежище есть, поэтому надеемся, что все будет хорошо".

Напомним, ранее были утверждены ряд стадионов, которые будут принимать матчи нового сезона УПЛ – их география на восток ограничивалась Киевщиной. Кроме того, в прессу уже просочился протокол безопасности для участников матчей, который содержит строгие требования по проведению поединков.

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