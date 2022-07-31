23-летний защитник сборной Украины принял участие в благотворительном матче между Эвертоном и Динамо, в котором "ириски" праздновали победу 3:0. Поединок проходил 29 июля – в день рождения Мирчи Луческу.

Эвертон – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Именно поэтому после встречи Миколенко посетил раздевалку киевлян и поздравил румынского специалиста с 77-летием, подарив ему футболку ливерпульцев с 77 номером и бутылку шампанского. Видео трогательного момента опубликовал Андрей Шахов-младший.

Напомним, Виталий выступал под руководством Мирчи с лета 2020 года по начало 2022 года. За время сотрудничества они выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат Украины.