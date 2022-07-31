Миколенко после матча с Динамо сделал Луческу сюрприз по случаю дня рождения
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко тепло поздравил Мирчу Луческу с праздником.
23-летний защитник сборной Украины принял участие в благотворительном матче между Эвертоном и Динамо, в котором "ириски" праздновали победу 3:0. Поединок проходил 29 июля – в день рождения Мирчи Луческу.
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Именно поэтому после встречи Миколенко посетил раздевалку киевлян и поздравил румынского специалиста с 77-летием, подарив ему футболку ливерпульцев с 77 номером и бутылку шампанского. Видео трогательного момента опубликовал Андрей Шахов-младший.
Напомним, Виталий выступал под руководством Мирчи с лета 2020 года по начало 2022 года. За время сотрудничества они выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат Украины.
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