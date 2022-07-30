Кубок Эмирейтс 30 июля 2022 года

Арсенал – Севилья – 6:0

Голы: Сака, 10 (пен.), 19, Жезус, 13,15, 77, Нкетия, 89

В Лондоне на стадионе Эмирейтс "канониры" после 3-летнего перерыва возвращаются к розыгрышу кубка имени своего спонсора. Предыдущим триумфатором в 2019 году стал Лион. Зинченко дебютировал за Арсенал с погрома Челси, а сегодня его новый клуб принимает испанскую Севилью. Команда украинца выиграла летом все свои 5 товарищеских матчей, в которых играла основа. Полностью запасной вариант Арсенала проиграл на днях Брентфорду, за который отыграл украинец Ярмолюк. Севилья начинает сезон на неделю позже лондонцев (5 августа открывают АПЛ матчем с Кристал Пелас), так что сыграла только 3 спарринга. После двух ничьих, в том числе с Тоттенхэмом, испанцы разбомбили французский Анже (6:0).

Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра

Оригінально розвів Арсенал з центра поля. Жезус віддав назад, а Рамсдейл, який вийшов далеко від воріт, довгою передачею намагався миттєво перевести на лівий край біля штрафного Севільї. На фланзі Зінченка розвиваються основні події на старті. Українець намагається підбирати м'ячі та підігравати Мартінеллі. В одному з моментів Сашко себе переоцінив і не виконав акробатичний пас п'ятою у повітрі, увірвавшись до володінь Буну. Зінченко організував атаку, яка привела до пенальті. Українець підхопив м'яч біля своїх воріт, ривком протягнув на чужу половину і віддав Едегору. Норвежець вивів у воротарський Сака, який змусив сфолити суперника.

Вінгер збірної Англії сам же і підійшов до 11-метрової позначки і класно потролив Буну. Марокканський голкіпер показував пальцем – бий у лівий кут, а сам кинувся у протилежний. Сака послухав і пробив саме туди, де йому радив суперник. Блискуча діагональ Вайта на лівий фланг. Жезус приймає і віддає на Джаку, той прострілює у відповідь. Воротар перериває, але екс-форварда Манчестер Сіті тут як тут на добиванні. Швидко розігрує Арсенал штрафний. Мартінеллі отримує пас усе на тому ж лівому фланзі, звідки прийшли усі 3 голи за 5 хвилин. Жезус замикає, уникнувши офсайду. Дубль бразильця за менш ніж 2 хвилини!

Високий пресинг лондонців просто знищує візаві. Воротар Севільї не витримав і віддав у дотик на Сака, а той без зайвих роздумів прошив Буну. Два дублі гравців Арсенала за 9 хвилин. Зінченко заробив кутовий, удар Жезуса заблокували. Українець перехоплює у центрі, Джака переводить на того ж Габріеля, а ось з останнім пасом не склалося, хоча можна було й бити. Біля своїх воріт не дуже вдало зіграв Зіна. Дозволив прострілити у воротарський, і там лише технічний огріх суперника не дозволив розстріляти Рамсдейла.

Єдиний удар іспанців за понад 30 хвилин. На підбиранні зіграв хтось із севільців (режисер надто частко захоплюється крупними планами), але дальня спроба виявилася дуже невлучною. Зінченко опиняється у центрі захисту, просить пас і розкішною діагоналлю виводить Мартінеллі на лівий край атаки. Все завершилося лише кутовим, але задум перспективний і виконаний на гідному рівні. Ракітіч подав на Ен-Несірі зі штрафного. Перший влучний удар Севільї за 40 хвилин матчу не став проблемою для Рамсдейла.

Сака заробив який уже за ліком стандарт. Едегор продав з флангу англійця, Партей головою розстрілював, Буну тягне. Красиво комбінують Жезус і Джака. Удар бразильця, як і добивання Едегора з кількох метрів, парирує голкіпер збірної Марокко. Мартінеллі обігрався з Едегором у центрі поля і вискочив на побачення з воротарем. Буну пропустив 4 голи, але й видав 4 ефектні сейви за перший тайм. Цікава роль Зінченка. Українець дає ширину, дозволяючи Жезусу, Мартінеллі та Джака регулярно вриватися у ближчі до штрафного зони ліворуч. Водночас при побудові атак Олександр нерідко сідає в центр і починає першим пасом.

Українець також намагається підчищати в центрі, не лише на своєму лівому краю оборони. В одному з епізодів на старті другого тайму екс-гравець Ман Сіті вклинився у боротьбу на чужій половині. В іншому – блискуче зіграв на випередження у своєму штрафному вже на позиції... центрбека. Серія кутових Севільї завершується дуже небезпечними ударами з другого поверху. Це вже значно ближче до того, аби розмочити рахунок. Як же все-таки читає гру Зінченко. Чергове класне перехоплення при спробі іспанців розрізати захисні лінії господарів. Страхує Олекс і у воротарському, холоднокровно розігруючи з центрбеком Габріелем.

Перший удар Арсенала за 15 хвилин після перерви. Жезус приклався з-за меж штрафного. Англійські коментатори відзначають як добротну захисну гру Зінченка, так і спад пасової роботи та активності попереду всієї команди. А ось і момент від Сашка. Джака покотив на лівий фланг, українець покотив у центр. Едегор у дотик пробив трохи вище. Такі комбінації нагадують Арсенал тих найкращих часів з Венгером, коли могло не бути якогось особливого результату, але гра милувала око. Пройшли лондонці через пас у дотик від своїх воріт до чужих, і лише у штрафному удар заблокували. А тут вам елегантне закидання опорника Партея. Джака мінімально перекинув ворота метрів з 15.

Мати опорника з таким пасом - просто нечесно. Партей з носка видав черговий шедевр на хід Мартінеллі. Бразилець заробив кутовий і сам же його виконав. Габріель дивом з метра влучив у воротаря, але Жезус добив і оформив хет-трик. Овації для Зіни, який на 79 хвилині поступається місцем на полі Седріку. Помітно, що вміє працювати з трибунами, і вони віддячують українцю за працьовитий виступ. Аплодисментами провели і Партея, Сака та Жезуса. Треба берегти свої безцінні активи. Якщо не буде травм, саме ці 11 гравців, який вийшли з перших хвилин, зіграють на старті АПЛ.

That Zinchenko cross field switch to Saka pic.twitter.com/5EzmEK34Fw — Copa (@copa8t) July 30, 2022

Джака покотив зі штрафного, Вайт несподівано ефектно запустив діагональ у дев'ятку – все зіпсував мінімальний промах. Знущальні комбінації Арсенала ледь не у воротарському Севільї. Пепе пробиває після фінтів Едегора у воротаря. Мартінеллі сьогодні робив усе, щоб забити, але останній удар не пішов. Зате бразилець організував гол для Нкетія, суперджокера Артети, який забив 6 голів та віддав 2 результативні паси, хоча є лише підміною для Жезуса. Джака видав пас на хід, Мартінеллі оформив другий асист, покотивши на порожні ворота.