Палкин признался, пытался ли Шахтер вернуть Ракицкого
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал об обновленном составе "горняков" и переговорах с Ярославом Ракицким.
"Мы подписали хорвата Джурасека, но сейчас это по большому счету будет стопроцентная украинская команда. До начала чемпионата еще месяц – может что-то изменится, но не думаю, что настолько. Сегодня это украинские футболисты. 10 выпускников нашей академии было в составе. Время и ситуация вносят некоторые коррективы в то, что ты делаешь. Сегодня да, а завтра увидим.
Ракицкий дебютировал за Адана Демирспора в матче против Наполи, поучаствовав в голах в каждые ворота
Насколько Ракицкий был близок к Шахтеру? У нас были определенные контакты, но до конкретики не дошли. Возможно, это был такой эмоциональный порыв, когда он к нам приехал из Зенита, разорвал с ними отношения, сыграл с нами благотворительные матчи. Но никаких переговоров особо не было", – поделился Палкин в интервью Tribuna.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Ракицкий расторг контракт с Зенитом и стал свободным агентом. 32-летнего защитника ждали в Шахтере, однако он подписал соглашение с Адана Демирспором по схеме 1+1.