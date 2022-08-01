"Мы подписали хорвата Джурасека, но сейчас это по большому счету будет стопроцентная украинская команда. До начала чемпионата еще месяц – может что-то изменится, но не думаю, что настолько. Сегодня это украинские футболисты. 10 выпускников нашей академии было в составе. Время и ситуация вносят некоторые коррективы в то, что ты делаешь. Сегодня да, а завтра увидим.

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Насколько Ракицкий был близок к Шахтеру? У нас были определенные контакты, но до конкретики не дошли. Возможно, это был такой эмоциональный порыв, когда он к нам приехал из Зенита, разорвал с ними отношения, сыграл с нами благотворительные матчи. Но никаких переговоров особо не было", – поделился Палкин в интервью Tribuna.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Ракицкий расторг контракт с Зенитом и стал свободным агентом. 32-летнего защитника ждали в Шахтере, однако он подписал соглашение с Адана Демирспором по схеме 1+1.

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