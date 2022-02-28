Футбол 24 продовжує інформувати про все найважливіше у світі футболу після вторгнення Росії на наші землі й початку війни. Оновлюйте цю новину для свіжої інформації. Все буде Україна!

Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже друга новина, де "Футбол 24" висвітлює російське свавілля на нашій землі.



Перша публікація: Росія напала на Україну: Польща ігнорує окупанта, підтримка наших легіонерів не вщухає, Петербург без фіналу ЛЧ

12:20. Хочолава: Моя сім'я разом з ЗСУ захищають нашу землю. Грузини вкотре виявилися більшими братами, ніж підступні росіяни.

11:53. Норвегія та Уельс долучились до ігнорування матчів проти росіян. Поки посіпаки окупаційного режиму Путіна жалюгідно мовчать проти його терору і людиноненависницької війни в Україні, а дехто ще й відверто підтримує знищення сусідньої держави, з такими "спортсменами" мало хто захоче мати справу.

11:30. Кривцов переконаний – перемога буде за Україною. "Який би план не намалювали у себе в голові маленький покидьок та вусатий півень, яких ненавидить весь світ". Захисник Шахтаря сказав усе, як є.

11:00. Мораєс не залишився у Києві – форвард збірної України виїхав до Румунії, хоча громадянам його віку заборонено покидати батьківщину. Допоміг бразильський паспорт?

10:30. Коваленко згуртував футболістів Спеції у солідарності з Україною. Екс-хавбек Шахтаря відзначив, що окупаційна Росія тільки об'єднала його земляків.

22:30. Англія також відмовилася грати з росіянами на будь-якому рівні.

21:50. Романа Яремчука дуже тепло зустріли в Португалії. Коли українець вийшов на заміну, йому довго аплодував весь стадіон з нашими прапорами, а партнери віддали капітанську пов'язку. Рома не стримав емоцій і заплакав на полі.

Yaremchuk não escondeu a emoção ao ser ovacionado pela Luz. Momento arrepiante.



(via @vsports_pt) pic.twitter.com/U1dh4hHGzS — B24 (@B24PT) February 27, 2022

21:35. Поляки оперативно відреагували. "Сьогоднішнє рішення ФІФА нас не влаштовує. В Україні триває війна, і нас не цікавить таке створення видимості покарань. Наша позиція – збірна Польщі не гратиме плей-офф проти Росії, як би не називалася їхня команда. Ми солідарні з Україною", – сказав президент Польської футбольної асоціації Цезари Кулеша.

21:20. ФІФА офіційно карає Росію за напад на Україну. Всі домашні матчі російська збірна має грати на нейтральній арені поза межами країни та без глядачів. Заборона російського прапора та гімну.

20:35. Не забуваємо підтримувати наших бійців! Андрій Ярмоленко перерахував 3 мільйони гривень українській армії.

20:05. "Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на**й": Андрій Воронін розлючений через напад росіян на Україну.

19:40. Андрій Шевченко приєднався до мітингу на підтримку України у Лондоні.

19:15. Тетяна Романенко вийшла на гру проти Ліона з прапором України. Її Реймс також за нас.

19:05. Відомий білоруський тренер Олег Дулуб підтримав Україну та закликав припинити війну.





«Я заклікаю ўсіх тых, ад каго гэта залежыць, сесці за стол перамоваў і спыніць вайну»



Магутны зварот Алега Дулуба наконт падзей ва Украіне. pic.twitter.com/KTruyAOKKo — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) February 27, 2022

18:40. Легенди стають до бою! Володимир Безсонов взявся до захисту України з автоматом у руках.

18:20. Франція підтримала виключення Росії з ЧС-2022.

16:45. Михайло Кополовець вступив до лав тероборони і закликав усіх чоловіків допомагати обороняти рідну землю.

16:35. Підтримка Андрія Ярмоленка та всієї України від Вест Хема.

16:25. Мірча Луческу заявив, що змушений був покинути Україну на прохання своєї сім'ї. Втім, тренер Динамо сподівається на швидкий мир і повернення до роботи, а також висловив захоплення українцями.

15:55. УЄФА готує рішення про дискваліфікацію росіян з єврокубків та розрив контракту з Газпромом. Офіційно про це можуть оголосити вже 28 лютого.

14:30. Чехія теж відмовилася грати проти Росії у плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Чехи разом із Швецією та Польщею проситимуть дискваліфікувати росіян. Навіть у випадку відмови ніхто із цимх трьох команд на поле не вийде.

13:50. Вітао хоче розірвати контракт із Шахтарем і вже звернувся у ФІФА. Перший випадок після початку відкритої війни.

13:00. Челсі після відходу Абрамовіча нарешті зробив публічну заяву.

12:44. Екс- зірка Баварії у футболці Динамо назвав президента-агресора "грьобаним виродком" і заявив про солідарність з Україною.

12:00. Віталій Миколенко дав гідну відсіч провокатору, який натякнув на якісь "братські народи".

11:45. Олександр Нойок, який свого часу пограв у Росії, закликав зупинити війну перед матчем чемпіонату Кіпру.

11:23. Екс-динамівець Владислав Ващук разом з сім'єю вже кілька днів ховається від вибухів у Гостомелі.

11:00. Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган висловив слова підтримки Олександру Зінченку і всьому народу України.

10:40. Роберто Де Дзербі все ще перебуває в Києві. Принаймні, інформації про його від'їзд не було. Наставник Шахтаря вирішив залишатися в Україні, поки не буде впевнений у безпеці своїх підопічних. Повага!

10:30. Манор Соломон, який вже покинув Україну, все одно переживає за наших громадян. Дорога легіонера Шахтаря до Польщі видалася вкрай довгою.

10:15. "Де всі російські спортсмени, які нас називали братами?": Євген Левченко задумується про очевидні речі. Ті спортсмени, мабуть, вже десь на Уралі разом зі своїм недопрезидентом.

10:00. FIFPro (Міжнародна федерація асоціацій професіональних футболістів) підтримала заяви національних збірних Швеції та Польщі, які не хочуть грати з росіянами у кваліфікації на ЧС-2022.

09:45. "Не дай нам бог жити в країні, що нагадує Росію". Олексій Михайличенко подякував захисникам України за героїзм і впевнений у перемозі над окупантом.

00:43. Євген Коноплянка вперше відреагував на ганебне вторгнення Росії в Україну.

00:24. Циганков звернувся до росіян, показавши результат влучання в жилий будинок у Києві: "Просто забирайтесь з нашої землі".

27 лютого 2022

23:47. Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі відіграв матч проти Айнтрахта з капітанською пов'язкою у кольорах українського прапора.

23:23. Захисник Астон Вілли Метті Кеш забив гол та продемонстрував послання для легіонера Динамо Томаша Кендзьори.

22:52. Чехія схильна ігнорувати Росію разом з Польщею та Швецією – європейські збірні чекають реакції ФІФА.

22: 25. Ярослав Ракицький вимагає від агресорів негайного припинення воєнних дій: "Російські війська, припиніть нападати на Україну".

21:47. Захисник хіхонського Спортінга Василь Кравець в інтерв'ю іспанській пресі зізнався, що готовий піти на війну.

21:20. Російський олігарх Роман Абрамович офіційно склав повноваження власника Челсі.

20:52. З'явилася інформація, що Ігор та Григорій Суркіси покинули територію України.

20:27. Зінченко та Миколенко міцно обійнялись перед очним матчем в АПЛ– хлопці не могли стримати сліз.

20:01. Футболістка збірної України та шведського Лінчепінга Надія Куніна взяла участь у мітингу на підтримку України, який організувала українська діаспора в Швеції.

19:35. Таки вдалося організувати евакуацію легіонерів Динамо і Шахтаря. Вони вирушили за кордон маршрутом, яким напередодні виїхав Мірча Луческу.

19:10. Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни висловився про злочин Путіна і відмову Польщі грати з Росією: "Моя дружина з України, а в жилах сина тече українська кров"

18:40. Вінгер збірної України Олександр Зубков відмовився від виступів за Ференцварош через напад росіян на Батьківщину. "Фраді" очолює колишній наставник головної команди окупантів Станіслав Черчесов.

18:05. Збірна Швеції слідом за Польщею відмовилася грати з Росією у плей-офф відбору ЧС-2022. Окупанти стають вигнанцями на всіх рівнях!

17:42. Уболівальники Евертона перед матчем з Ман Сіті підтримали Україну та персонально Віталія Миколенка.

17:15. Андрій Лунін займається волонтерством для України та пропустить найближчий матч Реала.

16:40. "Співробітники Шахтаря – в бомбосховищах, підвалах, метро": Палкін звернувся до клубів Європи за підтримкою України.

15:49. Андрій Лунін в Мадриді мобілізовує іспанців. Він опублікував перелік речей, які можна приносити для допомоги українцям.

14:50. Іспанія запланувала акцію підтримки нашої держави. На усіх матчах туру Ла Ліги та Сегунди буде повідомлення "Ні війні".

14:43. На терени України після вильоту з Ліги Європи повернувся головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб.

14:31. Підтримує ексфутболіста мюнхенців і форвард Динамо Ілля Шкурін, який розсипався нам у компліментах: "Це справжнісінька війна. Українці – аху*нні. Все у вас буде гаразд. Ви справжні козаки і тільки ви можете зупинити цих упирів".

14:10. "Росіяни мають йоб*ного придурка на чолі країни": колишній гравець Баварії Маркус Баббель підтримав наших дітей, жінок та чоловіків, які страждають від Путіна і його зажерливих намірів.

"Порожній, але наш український Київ. Одна з найважчих ночей у житті позаду! С*ки, таке не забувається!!! Збройні Сили України – низький уклін вам за все", – написав журналіст Ігор Циганик.

13:41. Гарі Невіл оплакав українського героя, який зупинив колону російських танків ціною власного життя. Гарі Лінекер відреагував на смерть майже 200 цивільних і кількох дітей внаслідок дій загарбника.

13:30. Вчора під Києвом загинув вихованець школи Карпат Віталій Сапило. Вічна пам‘ять герою!

12:49. Динамо наголошує на надважливому після обстрілу столиці. Разом ми сила!

12:00. Лемпард висловив підтримку Віталію Миколенку напередодні матчу проти Манчестер Сіті.

11:15. Збірна Польщі не має наміру грати проти Росії у плей-офф відбору ЧС-2022 через розв'язання війни проти України. Наразі тривають перемовини з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА.

Роберт Лєвандовскі підтримав таке рішення, хоч і дещо неоднозначно: "Я не можу уявити гру проти збірної Росії, коли військова агресія на території України продовжується. Російські футболісти та вболівальники не несуть за це відповідальності".

Реакція президента Польщі Анджея Дуди була твердою: "З бандитами нічого грати".

Росія напала на Україну: Польща ігнорує окупанта, підтримка наших легіонерів не вщухає, Петербург без фіналу ЛЧ