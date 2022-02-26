Вингер Ференцвароша Александр Зубков не будет играть в футбол, пока в Украине идет военная агрессия россиян.

Ференцварош на своем официальном сайте сообщил, что Зубков обратился в клуб и попросил не действовать в будущих матчах.

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Связано это с состоянием Александра, который сильно беспокоится за членов семьи и друзей, оставшихся в Украине. Интересно, что Ференцварош возглавляет экс-тренер сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

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