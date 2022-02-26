Защитник Зенита Ярослав Ракицкий продолжает радовать патриотической позицией, хотя и выступает в российском чемпионате.

В своем Instagram Ракицкий выложил стихотворение, которое написал Монатик после нападения россиян на земли Украины. В нем певец прочел авторское стихотворение на фоне ужасов нападения россиян на Украину.

"Я – Украинец": Ракицкий отреагировал на нападение России на Украину

"Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!" – подписал Ракицкий видео в своем Instagram.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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