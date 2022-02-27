"Никогда бы не мог представить, что самые страшные мысли станут реальностью. Страна, в которой я родился и вырос, сделал первые шаги в футболе и создал семью, страна, герб которой развевается на футболке национальной сборной, – оказалась в жестокой, несправедливой и коварной войне с Россией.

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Сердце кровью обливается из-за того, что сегодняшняя война разделила меня с моей семьей, снаряды летают над головами моих детей и жены. Я всегда стремился к украинскому будущему для них и планировал это будущее именно в Украине. В Украине без России!

Призываю весь цивилизованный мир поддержать украинское государство не словом, а делом! НАТО, остановите этих извергов! С нами правда, с нами Бог и непобедимый украинский дух. Горжусь нашими несгибаемыми воинами, ценой своей жизни защищающими нашу Украину, храбрыми женщинами, волонтерами, подразделениями территориальной обороны и всеми, кто украинец в сердце и на деле. Вместе к победе над российским оккупантом! Слава Украине!" – написал Коноплянка в Instagram.

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