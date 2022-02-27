"Друзья! Четвертый день я нахожусь в Гостомеле с детьми. Сейчас отключили электроэнергию – соответственно связи больше не будет. Бережем заряды на телефонах, поэтому звонить не надо.

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У нас пока все ок. Сидим в подвале – считаем взрывы. Ракета прилетела прямо за забор. Стреляют уже четвертые сутки, практически без перерыва. Про "узжай" не пишите – уехать отсюда невозможно. Безопаснее оставаться в подвале. Надеюсь на быстрое развитие событий. Все будет хорошо. Мира нам всем", – написал Ващук на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Владислав в 2003 году выступал за московский Спартак, куда перешел из Динамо со скандалом. За российскую команду он сыграл 25 матчей, в которых забил 1 гол. До начала войны с Россией Ващук являлся вице-президентом Ассоциации пляжного футбола Украины.

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