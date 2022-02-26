Легионеры Шахтера и Динамо уехали из Киева и отправились в сторону Молдовы, утверждает Tribuna.

"Сотрудники Шахтера – в бомбоубежищах, подвалах, метро": Палкин обратился к клубам Европы за поддержкой Украины

Игроки несколько дней провели в отеле "Опера", пока им пытались организовать эвакуацию. После ужасных бомбардировок столицы со стороны российских захватчиков вариант для иностранцев наших клубов нашелся. Ранее по схожему маршруту бежал Мирча Луческу со своим штабом.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: смерть воспитанника Карпат, поддержка от Польши, наших футболистов и легенд (LIVE)