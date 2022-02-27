Международная федерация футбола избрала наказание для российской сборной из-за нападения их страны на Украину.

Теперь россияне потеряли собственную идентичность и на футбольных полях из-за позорного нападения на Украину из-за решения ФИФА.

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Так, они не смогут выходить на матчи под своим флагом, перед поединками не будет играть гимн, не смогут проводить домашние игры на своей территории, а команда будет называться сборная российского футбольного союза. Ранее подобные меры принял Олимпийский комитет.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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