"На протяжении почти 20 лет владения футбольным клубом Челси я всегда рассматривал свою роль хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешны, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, а также играя положительную роль в наших сообществах.

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Я всегда принимал решение исходя из интересов клуба. Я по-прежнему предан этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда Челси руководство и заботу о ФК Челси. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", – говорится в заявлении на официальном сайте Челси.

Напомним, Абрамович купил Челси в июле 2003 года. Недавно депутат от лейбористской партии Крис Брайан выдвинул олигарху обвинения в коррупции и помощи режиму Путина.

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