"Я еще не обсуждал это с руководителями других федераций. Я считаю, что Россию следует исключить из следующего чемпионата мира. Таково мое первое мнение.

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Обычно я считаю, что спорт должен объединять людей и снижать напряжение. Но это зашло слишком далеко. Мир спорта и, в частности, мир футбола не может оставаться нейтральным. Я точно не буду возражать против исключения России", – сказал Ле Гре Le Parisien.

Напомним, Россия должна встретиться в стыковом матче отбора к ЧМ-2022 с поляками, но последние наотрез отказались играть с командой из-за войны в Украине.

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