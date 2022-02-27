Легенда Динамо Владимир Бессонов тоже готов защищать украинские земли с оружием в руках.

63-летний Владимир Бессонов также встал на защиту Украины, записав видео с автоматом в руках.

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"Нам россияне здесь не нужны, мы будем защищать свою родину и свои дома", – сказал Бессонов на видео, опубликованном пабликом Друзья Динамо.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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