Союз европейских футбольных ассоциаций может отказаться от всего российского после начала нападения на Украину.

УЕФА готовит новый пакет санкций по отношению к российскому футболу. Это касается контракта с Газпромом и участия россиян в европейских турнирах, сообщает meczyki.

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Так, союз намерен досрочно расторгнуть соглашение с Газпромом, по которому должен был бы получить 80 млн евро. А российские команды могут больше не выйти на матчи под эгидой УЕФА – уже рассматривают возможность полного их отстранения. Правда, в этом сезоне страну представляет только Спартак, который в Лиге Европы сыграет с РБ Лейпциг.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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