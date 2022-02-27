"Нечасто выхожу в эфир, но сегодня такой день. Многие люди из Киева, из Львова мне звонят по телефону и спрашивают, собираюсь ли я ехать. Сразу хочу сказать – никуда не собираюсь и не собирался.

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Сегодня мой брат уехал в военкомат, его забрали на стрельбище. Я буду в терробороне. Никогда не держал оружия и боялся этого, но пришло такое время, пацаны.

Хотел обратиться ко всем людям, друзьям, которые планируют или уже уехали. Пацаны, возвращайтесь домой, вы здесь нужны. Каждый на своем месте, кто чем может, помогаем друг другу. Хотел спросить уехавших людей – ваша душа и сердце на месте? Как вы там чувствуете себя? Потому, пацаны, приезжайте все домой и помогайте, чем можете", – сказал Кополовец во время записи в Instagram.

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