Итальянец и его тренерский штаб все еще находятся в Украине, утверждает Football Italia.

"Сотрудники Шахтера – в бомбоубежищах, подвалах, метро": Палкин обратился к клубам Европы за поддержкой Украины

Де Дзерби сказал, что покинет страну только тогда, когда будет уверен в безопасности своих подопечных. По словам нападающего "горняков" Жуниора Мораеса, тренер имел две возможности эвакуироваться, но оставался с командой. Вчера легионеры Динамо и Шахтера наконец-то смогли выбраться из Киева, поэтому скоро можно ожидать и отбытия Де Дзерби.

Напомним, для 42-летнего итальянца это первый сезон в Украине. Летом он подписал договор с Шахтером на 2 года.

Россия напала на Украину: Суркисы, легионеры Динамо и Шахтера покинули Киев, мощная поддержка Европы и мира (LIVE)