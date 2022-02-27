"Нам не нужна ваша помощь! Идите на**й": Воронин взбешен из-за нападения россиян на Украину
Бывший форвард сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера Динамо Москва Андрей Воронин жестко выступил против российских оккупантов.
"Одесса, родная, держись. Вы что, су*и, творите", – написал Воронин в своем Instagram относительно обстрелов Одессы.
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"Проснитесь, люди, это по-вашему мир? Откройте свои глаза, достаточно молчать и делать вид, будто ничего не происходит. Куда вы, су*а, едете? Нам не нужна ваша помощь! Идите на**й! Это сейчас под Киевом, но вам снова скажут, что мы сами себя уничтожаем", – дописал он к снимкам с выстрелами вблизи Киева.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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