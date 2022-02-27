"Одесса, родная, держись. Вы что, су*и, творите", – написал Воронин в своем Instagram относительно обстрелов Одессы.

"Выйди из Инстаграма и стань в Киеве под обстрел, зомби еба**ое": Миколенко – на комментарий о "братских народах"

"Проснитесь, люди, это по-вашему мир? Откройте свои глаза, достаточно молчать и делать вид, будто ничего не происходит. Куда вы, су*а, едете? Нам не нужна ваша помощь! Идите на**й! Это сейчас под Киевом, но вам снова скажут, что мы сами себя уничтожаем", – дописал он к снимкам с выстрелами вблизи Киева.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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