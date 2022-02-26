"Дорогие испанцы и все люди, которые хотят помочь Украине сейчас в эти трудные времена. На улице Мендес Альваро 8, Ucramarket, с 11:00 до 17:00 нужны: консервы, вата, эластичные бинты, кровоостанавливающие препараты, обезболивающие средства, теплые носки. Искренне благодаррю за сотрудничество", – написал Лунин в Instagram.

Лунин получил полную поддержку Реала и был тронут – Анчелотти прекрасно понимает украинца по собственному опыту

Андрей не попал в заявку Реала на матч с Райо Вальекано, который состоится 26 февраля в 19:30. Ранее главный тренер Реала Карло Анчелотти заверил, что он и клуб оказывают полную поддержку украинцу на фоне российского военного вторжения.

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