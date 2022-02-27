Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) согласна со сборными Швеции и Польши, отказавшимися выходить на одно поле с россиянами.

Европейцы хотят отстраниться от представителей страны-оккупанта.

Чехия склонна игнорировать Россию вместе с Польшей и Швецией – европейские сборные ждут реакции ФИФА

"FIFPro поддерживает игроков и ассоциации мужских сборных Швеции и Польши в их отказе играть против России в будущих отборочных матчах чемпионата мира по футболу. Их позиция для участия в соревнованиях должна быть гарантирована с учетом вторжения России в Украину", – говорится в заявлении FIFPro.

Напомним, полуфиналы и финалы европейского плей-офф отбора ЧМ запланированы на конец марта. Россияне должны принимать Польшу (этого уже точно не будет), а в параллельной встрече Чехия гостить у шведов.

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