Сегодня играют Эвертон Виталия Миколенко и Ман Сити Александра Зинченко.

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Оба украинца остались в запасе, но на разминке пересеклись. Наши соотечественники крепко обняли друг друга – такие кадры вызывают взрыв эмоций. Позже камера сняла, как Виталий и Александр не могут сдержать слезы.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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Обьятия:

Man City's Zinchenko & Everton's Mykolenko embrace during the warm-up pic.twitter.com/NjgrQOTlOf — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Слезы: