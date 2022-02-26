Зинченко и Миколенко крепко обнялись перед очным матчем – парни не могли сдержать слез
Украинские легионеры АПЛ вместе переживают ужасающие события на Родине.
Сегодня играют Эвертон Виталия Миколенко и Ман Сити Александра Зинченко.
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Оба украинца остались в запасе, но на разминке пересеклись. Наши соотечественники крепко обняли друг друга – такие кадры вызывают взрыв эмоций. Позже камера сняла, как Виталий и Александр не могут сдержать слезы.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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Обьятия:
Слезы: