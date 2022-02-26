Шведы также решили не ступать на одно поле с представителями страны-оккупанта.

"Тре Крунур" не будут играть потенциальный финал отбора ЧМ-2022 против России, сообщает официальный сайт Шведской футбольной ассоциации.

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24 марта россияне должны были принимать Польшу в рамках полуфинала, однако "Кадра" отказалась играть даже под угрозой технического поражения. Шведы на этой стадии встречаются с Чехией. Если скандинавы выиграют свой полуфинал, то могут получить техническое поражение. Остается надеяться на здравый смысл ФИФА и исключение России из международных соревнований.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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