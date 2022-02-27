Экс-тренер Динамо и сборной Украины, а ныне сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко высказался по поводу полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

"Дорогие друзья. Дорогие украинцы. Я нахожусь в центре Киева возле Национальной оперы Украины. Мне очень больно видеть, что эти варвары делают с нашей страной, с нашим городом. Мне очень больно видеть, как мы живем. Но мы живем и будем жить.

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Не дай нам бог жить в стране, напоминающей Россию. Не дай нам бог, чтобы такой изверг, как Путин, правил Украиной. Я горжусь нашей страной, нашей армией и людьми. Мы обязательно победим. Слава Украине", – сказал Михайличенко в видеоролике.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупанту и уничтожают врага.

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