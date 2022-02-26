Вернидуб вернулся в Украину – первые слова тренера с родной земли
Наставник Шерифа, ранее изъявлявший желание поддержать украинцев, уже находится на родине.
После начала открытой войны в Украине Юрий Вернидуб заявил, что хочет в ближайшее время вернуться на родину, чтобы поддержать земляков. Свое слово 56-летний уроженец Житомира сдержал.
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"Слава Украине! Все будет хорошо. Мы непобедимы", – сказал Юрий Николаевич, вернувшись в Украину.
Напомним, в четверг Шериф под руководством нашего тренера вылетел из Лиги Европы, проиграв Браге в серии пенальти. Однако команда провела роскошный евросезон, впервые в истории добравшись до группового этапа ЛЧ, в течение которого победила Шахтер и Реал.
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