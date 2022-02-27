Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко продолжает задавать логичные вопросы, на которые не находит ответов.

"Война! Где все русские спортсмены, которые нас называли братьями? Почему сейчас, когда ваше руководство убивает нас, вы молчите?

Левченко: Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, которые служат одному демону

Сколько российских футболистов высказалось против войны? Или спорт снова вне политики?" – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупанту и уничтожают врага.

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