Опытная бразильянка в последний раз наденет футболку своей национальной команды летом на Олимпийских играх. На Олимпиаде в Париже сборная Бразилии сыграет в группе с Испанией, Японией и командой из Африки (еще не определившейся).

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"Если я поеду на Олимпиаду, я буду наслаждаться каждым мгновением, потому что независимо от того, поеду я или нет, это мой последний год в национальной сборной. Наступает момент, когда мы должны понять, что время пришло. Я очень спокойно отношусь к этому, потому что я с большим оптимизмом смотрю на развитие, которое мы имеем с нашей молодежью", – цитирует Марту CNN Esportes.

Добавим, что Марта – лучшая бомбардирка чемпионатов мира (17 голов), она участвовала в шести Мундиалях, где лучшим результатом сборной Бразилии было второе место. Также у Марты есть две серебряные медали Олимпийских игр.