Львовские Карпаты в 6-м туре второго этапа Чемпионской группы Первой лиги на выезде сойдутся с Полтавой. Онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Полтава – Карпаты стартует в 12:30. Встреча состоится на стадионе Молодежный в Полтаве.

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Где смотреть Полтава – Карпаты? Поединок будет транслировать YouTube-канал ПФЛ. Кроме того, смотреть матч онлайн в прямом эфире можно в этой новости.

Напомним, на прошлой неделе Карпаты потерпели первое домашнее поражение в сезоне, уступив принципиальному сопернику за выход в УПЛ – Ингульцу (1:2). Несмотря на это, "зелено-белые" возглавляют турнирную таблицу с 57 очками.

Полтава идет шестой с 34 очками и отстает на три пункта от четвертой строчки, позволяющей сыграть в плей-офф за выход в Премьер-лигу.

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