Анчелотти поговорил с Луниным перед матчем с Сосьедадом – наставник Реала дал гарантии украинцу перед камбеком Куртуа
Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти решил избежать сплетен и объяснить Андрею Лунину решение посадить украинца в запас.
Накануне Реал в рамках 33-го тура Ла Лиги на выезде одолел Сосьедад со счетом 1:0. Андрей Лунин впервые за долгое время остался на скамье запасных, уступив место Кэпи Аррисабалаге.
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По информации Real Madrid Exclusivo, в преддверии матча главный тренер команды Карло Анчелотти провел разговор с украинским вратарем. Итальянец решил лично объяснить Андрею свое решение выпустить в основе испанского кипера.
"Сегодня тебе нужно отдохнуть. Кепа также заслуживает сыграть. Ты нужен мне в лучшей форме в матче против Баварии", – сказал Анчелотти.
Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов (еще в 12 поединках отстоял "на ноль").
К слову, возвращение Тибо Куртуа запланировано на игру 34-го тура Ла Лиги против Кадиса (4 мая).
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов с Баварией Реал проведет уже во вторник, 30 апреля. Начало встречи в 22:00.
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