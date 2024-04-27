Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти решил избежать сплетен и объяснить Андрею Лунину решение посадить украинца в запас.

Накануне Реал в рамках 33-го тура Ла Лиги на выезде одолел Сосьедад со счетом 1:0. Андрей Лунин впервые за долгое время остался на скамье запасных, уступив место Кэпи Аррисабалаге.

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По информации Real Madrid Exclusivo, в преддверии матча главный тренер команды Карло Анчелотти провел разговор с украинским вратарем. Итальянец решил лично объяснить Андрею свое решение выпустить в основе испанского кипера.

"Сегодня тебе нужно отдохнуть. Кепа также заслуживает сыграть. Ты нужен мне в лучшей форме в матче против Баварии", – сказал Анчелотти.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов (еще в 12 поединках отстоял "на ноль").

К слову, возвращение Тибо Куртуа запланировано на игру 34-го тура Ла Лиги против Кадиса (4 мая).

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов с Баварией Реал проведет уже во вторник, 30 апреля. Начало встречи в 22:00.

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