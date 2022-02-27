"Во-первых, у меня все в порядке, я сейчас в Польше. Мое сердце с оставшимися в стране гражданами Израиля и Украины, и, конечно же, со всеми товарищами по команде, берегите себя.

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В четверг утром я проснулся от звуков взрывов и сигналов тревоги, сразу же связался с одноклубниками и друзьями из Киева. Поняв, что мне нужно позаботиться о себе, что команда ничего делать не будет, я решил уехать. В 18:30 меня подобрал водитель моего друга, украинец. Дорога была очень длинной, безумные пробки и паника бегущих людей, правила дорожного движения не всегда соблюдались, а все заправки были взорваны.

После более чем 15 часов тяжелой езды, водитель высадил меня у границы с Польшей, надеясь, что я смогу ее пересечь (молодым украинским мужчинам выезд из страны запрещен). На границе был большой хаос и десятки тысяч людей, женщин и мужчин с плачущими семьями и младенцами стояли с чемоданами на морозе, в большой неопределенности. Когда я увидел, что очереди не продвигаются, что я застрял на месте, то понял, что от меня ничего не зависит, я просто жду израильскую спасательную машину, которая, возможно, сможет мне помочь.

После более чем 10 часов стояния в очереди с багажом в толпе людей, приехал автомобиль, которого я ожидал. Я с радостью сел в машину, где была еще одна израильская семья, и мы вместе пересекли границу. Большое спасибо всем, кто пытался вовсю помочь мне, очень ценю это.

Мое сердце обращено к людям, которые еще там и не могут уехать, я хотел бы помочь. Я молюсь, чтобы все израильтяне, члены моей команды и находящиеся в Украине граждане смогли покинуть страну. Надеюсь, что тяжелая и сложная ситуация скоро закончится", – написал Соломон на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупанту и уничтожают врага.

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