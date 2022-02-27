Челси после ухода Абрамовича сделал публичное заявление в поддержку Украины
12:58 - Читати українською
Челси с определенной задержкой отреагировал на ситуацию в Украине.
Вчера Роман Абрамович передал управление лондонским клубом, а сегодня "синие" наконец-то поддержали наше государство.
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"Ситуация в Украине ужасная и разрушительная. Мысли ФК Челси со всеми в Украине. Все в клубе молятся о мире", – говорится на официальном сайте "синих".
Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупантам и уничтожают врага.
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