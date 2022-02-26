Слава о бесстрашных украинских воинах, которые ради родины готовы пойти насмерть, продолжает распространяться по миру.

Как известно, в пятницу, 25 февраля, украинский морской пехотинец Виталий Скакун ценой собственной жизни взорвал Генический автомобильный мост в Херсонской области. Переправу нужно было уничтожить, чтобы остановить продвижение российской танковой колонны, двигавшейся с территории крымского полуострова.

Нагельсманн: Я шокирован происходящим в Украине

Было решено заминировать и взорвать мост. Эту миссию взялся выполнить инженер отдельного батальона, львовянин Виталий Скакун. С первой задачей он справился, но отойти на безопасное расстояние уже не успевал, поскольку колонна была рядом. Герой решил взорвать мост вместе с собой, чем замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону.

Этот подвиг оценил легенда Манчестер Юнайтед Гарри Невилл, который на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал историю украинца, сопроводив пост двумя красноречивыми эмодзи.

Напомним, 24 февраля российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины дают достойный отпор оккупантам и уничтожают врага.

Россия напала на Украину: Польша игнорирует оккупанта, поддержка легионеров не утихает, Петербург без финала ЛЧ