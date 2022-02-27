Чехия также отказалась играть с представителями страны-оккупанта в плей-офф отбора ЧМ, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.

"Где все русские спортсмены, которые нас называли братьями?": Левченко возмущен трусостью "рабов Путина"

Ранее это сделали Польша и Швеция. Европейские сборные не готовы ступать на одно поле с россиянами даже под угрозой технического поражения. Остается надеяться на здравый смысл ФИФА и исключение России из международных соревнований.

Напомним, полуфиналы и финал европейского плей-офф отбора ЧМ запланированы на конец марта. Россияне должны принимать Польшу, а в параллельной встрече Чехия гостить у шведов.

Россия напала на Украину: Суркисы, легионеры Динамо и Шахтера покинули Киев, тотальное уничтожение оккупантов (LIVE)