Россия стала "одинокой" в плей-офф отбора ЧМ – все европейские соперники отказались играть со сборной страны-оккупанта
Россия заслуженно получает свой статус "прокаженной" в спортивном сообществе.
Чехия также отказалась играть с представителями страны-оккупанта в плей-офф отбора ЧМ, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.
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Ранее это сделали Польша и Швеция. Европейские сборные не готовы ступать на одно поле с россиянами даже под угрозой технического поражения. Остается надеяться на здравый смысл ФИФА и исключение России из международных соревнований.
Напомним, полуфиналы и финал европейского плей-офф отбора ЧМ запланированы на конец марта. Россияне должны принимать Польшу, а в параллельной встрече Чехия гостить у шведов.
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