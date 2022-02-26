Защитник Астон Виллы Мэтти Кэш выступил в поддержку Украины а также защитника Динамо и сборной Польши Томаша Кендзеры.

Кэш стал автором гола в ворота Брайтона и отпраздновал его, сняв футболку, под которой была надпись, посвященная Кендзёре.

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Позже он сделал сообщение в своем твиттере: "Это было замечательно (о своем голе – прим.). Будь сильным, брат, и все в Украине". Добавим, что Мэтти Кэш является партнером Кендзёры в сборной Польши.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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