Футбольная ассоциация Англии сделала заявление о возможных поединках с россиянами в будущем.

"Мы солидарны с Украиной и полностью осуждаем зверства, совершенные российскими лидерами. ФА может подтвердить, что мы не будем играть против России на всех международных соревнованиях в ближайшем будущем.

Польша категорически отказалась от матча против россиян после заявления ФИФА

Это включает любой потенциальный матч на взрослом уровне, среди возрастных категорий или в парафутболе", – говорится в сообщении ассоциации в твиттере.

Напомним, президент Польского футбольного союза Цезары Кулеша заявил, что Польша не будет играть с россиянами, в частности, и в рамках отбора в ЧМ-2022.

Россия напала на Украину: Шева вышел на митинг в Лондоне, ФИФА наказывает оккупантов, но этого мало (LIVE)