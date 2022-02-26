Футбольная ассоциация Чехии на своем официальном сайте обнародовала позицию по мартовским матчам плей-офф отбора ЧМ.

"Нечего с бандитами играть", – Польша отказалась выходить на поле с Россией в отборе к ЧМ-2022

В настоящее время чехи обсуждают бойкот России и склонны повторить решение Польши и Швеции. Эти сборные уже заявили, что выходить на одно поле с россиянами не будут. Европейские команды ждут решения ФИФА и УЕФА по сборной, представляющей страну-агрессора.

Напомним, полуфиналы и финал европейского плей-офф отбора ЧМ запланированы на конец марта. Россияне должны принимать Польшу (этого уже точно не будет), а в параллельной встрече Чехия гостить у шведов.

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