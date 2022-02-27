"Мир отличается от того, что был еще неделю назад. Вся наша солидарность с Украиной на 100%!

"Не могу поверить в происходящее": Мюллер вспомнил матч ЛЧ с Динамо в Киеве

Но это также солидарность для многих, многих русских людей, которые не хотят этой войны, но у них наверху гребаный ублюдок. Владимир Путин невероятен. То, что он делает, ненормально

Всего наилучшего вам, ребята, оставайтесь сильными, держите голову выше, вы не одиноки. Все мои мысли с невинными детьми, женщинами и мужчинами в Украине и русским народом, который не хочет войны!" – сказал Баббель в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Бабель выступал за Баварию с 1991 по 2000 гг., с которой выиграл три Серебряные салатницы, два Кубка Германии, три Кубка немецкой лиги, Кубок УЕФА и стал финалистом Лиги чемпионов. В составе Ливерпуля Маркус завоевал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также он добыл чемпионство в Бундеслиге со Штутгартом и стал победителем чемпионата Европы 1996 года со сборной Германии.

Россия напала на Украину: Суркисы, легионеры Динамо и Шахтера покинули Киев, тотальное уничтожение оккупантов (LIVE)