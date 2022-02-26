Лэмпард поддержал Миколенко на фоне российской агрессии в Украине
11:36 - Читати українською
Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард переживает за украинского защитника Виталия Миколенко.
"У меня была беседа с ним, и клуб разговаривал с Виталием.
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У него есть полная поддержка, которую мы можем предоставить ему с нашей стороны. Он здесь недавно, поэтому очень важно, чтобы он почувствовал это от нас.
Решение о том, будет ли он готов к игре против Манчестер Сити, буду принимать с ним", – цитирует Лэмпарда сайт "ирисок".
Сегодня, 26 февраля, Ман Сити играет с Эвертоном, начало в 19.30.
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