"У меня была беседа с ним, и клуб разговаривал с Виталием.

Миколенко призвал Великобританию и ЕС к введению жестких санкций против России

У него есть полная поддержка, которую мы можем предоставить ему с нашей стороны. Он здесь недавно, поэтому очень важно, чтобы он почувствовал это от нас.

Решение о том, будет ли он готов к игре против Манчестер Сити, буду принимать с ним", – цитирует Лэмпарда сайт "ирисок".

Сегодня, 26 февраля, Ман Сити играет с Эвертоном, начало в 19.30.

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