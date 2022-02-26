"Моя жена родилась в Украине, в жилах моего сына течет украинская кровь, часть нашей семьи до сих пор в Украине, многие мои работники украинцы и все они отличные люди. Видя страдания на их лицах и страх за свою страну, я понимаю, что не могу стоять на месте и делать вид, что ничего не произошло.

В тот момент, когда Путин решил вторгнуться в Украину, он объявил войну не только Украине, но всем ценностям, за которые выступает Европа. Свобода, Независимость, но прежде всего Мир.

"Нечего с бандитами играть", – Польша отказалась выходить на поле с Россией в отборе к ЧМ-2022

26 марта мы должны были сыграть против России в матче плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. И хотя мое сердце разрывается, когда я это пишу, совесть не дает мне играть. Представлять свою страну – самая большая честь в карьере футболиста, но это выбор. Я отказываюсь играть против игроков, представляющих ценности и принципы России! Я отказываюсь стоять на поле в цветах своей страны и слушать гимн России! Я отказываюсь участвовать в спортивных соревнованиях, даже если они узаконивают действия российского правительства.

Я знаю, что мое влияние может быть только символическим, но я призываю ФИФА и УЕФА принять меры и привлечь Россию к ответственности за их действия", – написал Щенсны в Instagram.

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