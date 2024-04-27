В пятницу, 26 апреля, российские оккупанты обстреляли стадион Электрометаллург в городе Никополь Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

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На видео видны глубокие воронки от взрывов на футбольном поле и трибунах. Также повреждены световые мачты и спортивный инвентарь. Пока не известно, будут ли городские власти восстанавливать арену во время боевых действий в Украине.

Напомним, стадион Электрометаллург, расположенный вблизи Каховского водохранилища в городском парке Победы, был построен в 1972 году. Он вмещает 7 200 зрителей. На нем в разное время играли команды из Никополя и других городов.

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