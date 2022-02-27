Защитник Эвертона Виталий Миколенко также участвует в информационной войне против жертв пропаганды.

В комментариях защитника нашлась "крыса", которая начала "втирать" о 8 годах мифической бомбардировки "ЛНР, ДНР", о "братских народах" Украины, России и Беларуси, и другой бред.

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Миколенко не стерпел. "Ты ху*ло лысое, сними розовые очки, выйди из Инстаграма и стань в Киеве под обстрел "Града", зомби еба**ое", – написал легионер Эвертона. Официальный Instagram-аккаунт УАФ добил затуманенного идиота уже культовой фразой: "Русский комментатор, иди на*уй".

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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