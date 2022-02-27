В донецком клубе появилась первая ласточка, решившая покинуть команду в критическое для нашего государства время.

Защитник Шахтера Витао обратился в ФИФА с просьбой помочь ему досрочно расторгнуть контракт с "горняками", сообщает Transfers24hr.

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По информации источника, подобные действия планируют в ближайшее время совершить и другие бразильские легионеры дончан, однако на данный момент подтверждение есть только по 22-летнему защитнику.

Напомним, накануне бразильские легионеры Шахтера уже успели покинуть Украину – выбраться с территории нашего государства им помогло португальское посольство.

К слову, соглашение Витао с украинским клубом рассчитано до лета 2024 года.

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