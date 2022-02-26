Я хочу пойти на войну и помочь своему народу, но я не умею стрелять или перезаряжать ружье. Я футболист, а не военный. Я ничего не знаю о войне, но хочу помочь, и если я нужен Украине, то поеду.

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Во всем виноват Путин. Он уже восемь лет нападает на Украину, он плохой человек, виновен только он. Он хочет убить многих людей. Мы страна, которая не хочет иметь проблем с другими, мы просто хотим жить в мире. Но они приезжают в нашу страну, чтобы убивать людей, стрелять в наши аэропорты, города, больницы... Поэтому мы должны защищать свою территорию, нельзя позволить Путину прийти и забрать все", – цитирует Кравца Noticias de Navarra.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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