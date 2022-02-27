Шевченко присоединился к митингу в поддержку Украины в Лондоне
19:52 - Читати українською
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко оказывает поддержку украинскому народу.
Українська діаспора у Лондоні вийшла на мітинг на Трафальгарську площу, аби підтримати Україну під час нападу росіян.
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Серед них був і Андрій Шевченко, який у твіттері зробив публікацію: "Зупиніть війну в Україні! Слава Україні!"
Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.
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