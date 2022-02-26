"Остановите этот ужас. Мы – украинцы, заслуживаем жить в мире и покое в своей стране. Мирная и самодостаточная нация, которую не нужно "спасать" от кого-то или чего-нибудь.

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Просто убирайтесь из нашей земли. Молюсь за всех украинцев. Молюсь за Украину. Слава Украине!" – написал Цыганков в своем Instagram.

Напомним, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор кафиров и уничтожать врага.

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