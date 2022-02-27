"Моя жена Нелли и члены семьи, увидев кадры по телевизору, несколько дней умоляли меня вернуться. Я сделал это неохотно, после разговора с президентом клуба и футболистами. Я нахожусь с ними в постоянном контакте, я должен был найти способ отвезти их из Киева, особенно игроков с семьями: у многих есть несколько детей.

Луческу с членами тренерского штаба Динамо покинул Украину

У нас были сборы в Испании и Турции, откуда мы вернулись в субботу и тренировались до четверга. В сложившейся ситуации наиболее сложным является чувство страха. У меня никогда этого не было. На базе Динамо не было телевидения. Украинское телевидение не хотело беспокоить население и не транслировало кадры войны. Информация пришла ко мне от близких из Румынии и многих друзей по всему миру, даже из Брешии.

Мы ехали ночью и первые 100 км скорость не превышала 20 км в час. Целью было добраться до границы с Молдовой, где мы увидели очередь в 5 километров. Мы провели в пути почти сутки, чтобы преодолеть 500 километров, но это был единственный способ избежать рисков.

Украинцы – гордая нация, они очень привязаны к своей земле. Я могу гарантировать, что они будут бороться и сопротивляться еще долго. Народ России, я уверен, против войны. Я видел кадры с демонстрациями в Москве и в Санкт-Петербурге: эту операцию в Украине начал президент Путин, а не народ России. Надеюсь на перемирие и на то, что дипломатия сделает то, что должна сделать. Я не могу дождаться момента, когда вернусь в Киев и возобновлю работу с Динамо, хотя я и не знаю, когда это произойдет.

Но не говорите мне, что я вернулся в Румынию в нормальную жизнь, это неправильно. Головой и сердцем я в Киеве, со своими игроками и со всеми, кто там остался. Я знаю, что тренеры Шахтера пытались выехать из Украины поездом через Польшу, но это у них не получилось. Мне больше повезло, но я с ними. И с теми, кто остается в Киеве", – цитирует Луческу Bresciaoggi.

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