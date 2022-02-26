Братьев Суркисов заметили возле города Дубно в Ровенской области, сообщает ТаТоТаке.

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Они остановились на одной из заправок, а в их компании находился журналист телеканалов Футбол Игорь Бурбас, а также их семьи и охрана. Оставив заправку, Суркисы по трассе Киев-Чоп будто бы направились в сторону Львова и границы с Польшей.

Интересно, что Игорь Бурбас опроверг эту информацию: "Видео, на котором меня обозначили – абсолютный фейк. В Дубно меня на днях не было. Из страны я тоже не убегал и собираюсь оставаться в Украине до победного дня! Братья Суркисы тоже не покидают страну. Поэтому и это дезинформация от автора видео.

Первые сутки владельцы Динамо провели в собственном доме, затем переместились на клубную базу, а сегодня сменили дислокацию, отправившись на запад страны. Точное местонахождение не буду называть в соображениях безопасности", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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